O futebolista Miguel Luís, do Sporting, considerou hoje, no lançamento da partida da seleção portuguesa de sub-21 com a Noruega, de qualificação para o Euro2021, que um novo treinador obriga os jogadores a um melhor entrosamento.

"A maioria destes jogadores já se conhece há muito tempo e tem rotinas, mas o treinador mudou e as ideias são diferentes. Nesse sentido, o jogo de preparação [com Eslovénia, na quinta-feira, no Estoril] é importante para nos entrosarmos melhor, para os que não jogam tanto ganharem ritmo e também para colocar em prática as ideias do 'mister'. São jogos sempre bons para termos mais tempo de trabalho conjunto a competir", disse Miguel Luís.

O jogador 'leonina' aludia ao facto de uma boa parte dos atuais jogadores da equipa de sub-21, que eram treinados por Hélio Sousa nos sub-19, estarem agora sob a liderança técnica de Rui Jorge.