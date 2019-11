Actualidade

A associação ambientalista Zero denunciou hoje a violação dos Planos Diretores Municipais (PDM), numa área superior a cinco mil hectares, na zona de rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

Em comunicado enviado à agência Lusa, os ambientalistas denunciam que na zona do EFMA e áreas adjacentes assiste-se à instalação de culturas intensivas "fora dos blocos de rega", em áreas onde as mesmas "são proibidas ou são condicionadas" pelos PDM.

"Num primeiro levantamento efetuado no âmbito do trabalho do Movimento Alentejo VIVO, que congrega cidadãos do Alentejo, pode-se já afirmar que só no concelho de Beja se encontra uma área superior a 2500 hectares onde foram instaladas culturas intensivas de regadio em incumprimento, atingindo este valor mais de 2.000 hectares em Serpa e em menor expressão no concelho de Ferreira do Alentejo, estendendo-se esta situação um pouco por todos os outros concelhos envolventes", lê-se no comunicado.