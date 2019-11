Actualidade

Pelo menos quatro soldados do exército afegão ficaram hoje feridos quando explosões atingiram o centro de treino miltar de Cabul.

O alvo do ataque foi confirmado pelo porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O ataque, que ainda não foi reivindicado, surge dias após a explosão de um veículo armadilhado, que causou 12 mortos, incluindo várias crianças, perto de uma empresa de segurança em Cabul.