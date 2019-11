Actualidade

Os 110 deputados eleitos na Bielorrússia representam partidos favoráveis ao Governo do Presidente Alexander Lukashenko, indicou hoje a Comissão Eleitoral do país, com a oposição a perder os dois lugares que detinha.

A Bielorrússia realizou no domingo eleições legislativas, mas os principais candidatos da oposição não foram autorizados a concorrer, nomeadamente após terem sido acusados de tecer "críticas infundadas ao governo".

Há um quarto de século que Lukashenko governa o país de dez milhões habitantes, com pouca tolerância pelos jornalistas independentes e uma liderança prolongada através de sucessivas eleições que o Ocidente descreve como não sendo livres nem justas.