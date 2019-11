Actualidade

O presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino considera que os gastos do país com salários são "insuportáveis e inadequados" e defendeu uma redução em 30% até junho do próximo ano.

Segundo José Severino, este é um dos problemas que se coloca à gestão dos recursos cambiais: "Não é aceitável que este país gaste 2.400 milhões de dólares (2.178 milhões de euros) em transferências de salários, é inaceitável, insuportável e inadequado", criticou, apelando a que os gastos sejam reduzidos em 30% até junho do próximo ano.

Um corte que, salientou, deve ser feito não só ao nível da função pública, mas também em muitas das empresas angolanas: "o pessoal tem de ser reduzido, há abusos".