Actualidade

Uma ponte suspensa sobre o rio Tarn, no sul de França, colapsou hoje provocando a queda de um camião e de uma viatura ligeira, desconhecendo-se para já se há vítimas, indicaram os serviços de emergência franceses.

Contudo, o jornal local "La Dêpeche du Midi" indica que um jovem de 15 anos que viajava no carro que caiu ao rio morreu, informação que ainda não foi confirmada por uma fonte oficial.

Os bombeiros do departamento de Haute Garonne relataram via Twitter o colapso da ponte no município de Mirepoix sur Tarn (perto da cidade de Toulouse), que levou ao corte da estrada D71.