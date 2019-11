Actualidade

A Assembleia Legislativa de Macau aprovou hoje na generalidade o Orçamento de 2020, no qual se prevê um saldo orçamental de mais de 22 mil milhões de patacas (2,468 mil milhões de euros).

O Governo de Macau prevê que as receitas do orçamento ordinário integrado em 2020 se cifrem em 122,697 mil milhões de patacas (13,768 mil milhões de euros), mais 0,3% em relação à previsão para o fim do ano corrente, explicou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, antes da votação.

O orçamento foi aprovado por unanimidade.