Actualidade

O início do debate na generalidade da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) timorense de 2020, que deveria começar na quarta-feira, foi adiado para o início da próxima semana, disse à Lusa fonte do parlamento nacional.

Segundo Fernanda Lay, presidente da comissão parlamentar de Finanças Públicas, a decisão de adiamento foi tomada hoje, numa conferência de líderes das bancadas hoje, quando os deputados ainda estão a debater o seu relatório e parecer que levarão ao plenário.

O presidente da comissão confirmou à Lusa que o relatório, que deveria ser concluído na terça-feira, deverá ser agora terminado apenas 24 horas depois, podendo ser entregue ao presidente do Parlamento no final de quarta-feira ou início de quinta.