Actualidade

A segunda edição do "Castelo Mágico" de Montemor-o-Velho, que transforma a fortaleza da região do Baixo Mondego num parque temático de natal, terá mais dias de animação e pretende atrair 70 mil visitantes, anunciou hoje a organização.

O evento, que decorre sempre de quarta-feira a domingo entre dia 30 e 05 de janeiro de 2020, passa de 18 para 25 dias de animação, propondo às crianças e famílias diversas atividades e diversões, que vão desde espetáculos teatrais a iniciativas científicas, passando por uma pista de gelo natural, praças de neve, insufláveis, passeios com animais, uma via de 'slide' nas muralhas do castelo ou animação de rua permanente, entre outras.

Na documentação disponibilizada, o município de Montemor-o-Velho afirma que a edição de 2019 do Castelo Mágico "é de continuidade e vem recheada de novidades que vão surpreender o público".