Actualidade

O Tribunal Regional de Bissau, Guiné-Bissau, condenou três pessoas a penas de prisão entre 14 e 15 anos no âmbito da "Operação Carapau", que levou à apreensão em março de quase 800 quilogramas de cocaína.

Segundo o acórdão a que a Lusa teve hoje acesso, as três pessoas, duas do Níger e uma do Senegal, foram condenadas a penas de 15 e 14 anos de prisão depois de o Tribunal Regional de Bissau os ter considerado autores materiais de um crime de tráfico de produtos estupefacientes.

O tribunal decidiu também declarar "perdidos a favor do Estado todos os bens apreendidos no âmbito" daquele processo, salientando que o dinheiro apreendido durante a operação servirá para aquisição de motorizadas para a Polícia Judiciária e tribunais de várias regiões do país.