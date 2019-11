Acidente/Borba

O autor de um livro sobre a estrada entre Borba e Vila Viçosa (Évora) que colapsou há um ano defendeu hoje a reabilitação da via devido à sua importância história e em homenagem às cinco vítimas mortais.

"Do ponto de vista da análise histórica, defendo que realmente seria importante" que a Estrada Municipal 255 "fosse reabilitada", disse à agência Lusa Tiago Salgueiro, autor do livro "A Estrada Real - Memórias do caminho entre Borba e Vila Viçosa".

Por outro lado, frisou, a reabilitação da estrada seria "também uma homenagem justa às vítimas do infeliz" colapso, que ocorreu a 19 de novembro de 2018, devido ao deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra para o interior de duas pedreiras contíguas, e provocou cinco mortos.