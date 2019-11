Actualidade

Setúbal, Palmela, 18 de novembro - A Autoeuropa atingiu na semana passada a maior produção anual de sempre, com 226.972 unidades, e continua a investir no aumento de produção do modelo T-Roc, revelou hoje à agência Lusa o diretor-geral da fábrica de Palmela.

"O volume de T-Roc vai continuar para já a ocupar a capacidade da fábrica, e estamos a mesmo a investir no aumento de capacidade deste modelo", disse Miguel Sanches, convicto de que, no último ano, o prestígio da fábrica de automóveis de Palmela no seio do grupo Volkswagen saiu reforçado, "pela forma como lidou com o lançamento do T-Roc, com o crescimento da fábrica e com os conflitos laborais".

Segundo Miguel Sanches, neste momento não só não está ainda a ser equacionada a produção de novos modelos na fábrica de Palmela como também ainda não há planos para o fabrico de veículos elétricos na unidade industrial de Palmela, no distrito de Setúbal.