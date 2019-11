Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou hoje que realizou diligências de busca e apreensão em cinco empresas do setor da vigilância privada, no distrito de Lisboa, "por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas do normal funcionamento do mercado".

Em comunicado, a AdC acrescenta que as buscas "foram realizadas mediante autorização do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa e contam com o acompanhamento da Divisão de Investigação Criminal da PSP".

"A AdC decretou o segredo de justiça no presente processo de contraordenação, a fim de preservar os interesses da investigação", lê-se no comunicado.