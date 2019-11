Actualidade

O sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) acusou hoje o Conselho Superior do Ministério Público de escolher os procuradores para os departamentos mais importantes da investigação criminal por preferências pessoais.

Em comunicado o SMMP, alega que no movimento anual de magistrados do Ministério Público "há candidatos preteridos em função de outros sem que se saiba qual o critério lógico que presidiu a tais escolhas".

"Basta olharmos para alguns votos de vencido de conselheiros que integram o Conselho Superior do Ministério Público para percebermos que o critério principal de escolha dos procuradores que integram os departamentos mais importantes da investigação criminal do Ministério Público são as preferências pessoais", refere o sindicato.