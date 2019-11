Actualidade

O número de trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos caiu 7,2% até outubro face ao mesmo período do ano passado, atingindo 3.032 pessoas, segundo a Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).

Porém, entre janeiro e outubro deste ano registaram-se 294 empresas com processos de despedimento coletivo, um número superior ao registado no período homólogo, em que se verificaram 252 empresas.

Os processos registados até outubro visavam despedir 3.262 trabalhadores, mas o número de despedidos ficou-se por 3.032, dos quais 1.664 mulheres e 1.368 homens. Os restantes trabalhadores foram abrangidos por outras medidas, não especificadas, ou viram o seu processo revogado.