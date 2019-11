Actualidade

A emissão de dívida sénior não preferencial da CGD, no montante de 500 milhões de euros, a cinco anos e com uma taxa de juro de 1,25%, teve uma procura sete vezes superior à oferta, divulgou hoje a instituição.

Esta foi a primeira emissão deste tipo de dívida realizada por um banco português, no seguimento da aprovação do seu enquadramento legal, de acordo com a Caixa Geral de Depósitos.

O banco realizou hoje uma emissão de dívida sénior não preferencial ('senior non preferred'), no montante de 500 milhões de euros, com prazo a cinco anos e uma taxa de juro de 1,25%.