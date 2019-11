Actualidade

(CORREÇÃO NO 1. PARÁGRAFO) Lisboa, 18 nov 2019 (Lusa) - A Biblioteca Nacional de Portugal inaugura na terça-feira uma exposição sobre a vida e obra do escritor Jorge de Sena, "As Máscaras do Poeta", no âmbito das celebrações do centenário do seu nascimento. (CORRIGE DATA DE INAUGURAÇÃO DA MOSTRA, QUE É NA TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO, E NÃO NA QUINTA-FEIRA)

A exposição "irá mostrar a vida, obra e as diferentes atividades de Jorge de Sena, na sua grande diversidade, abrangerá cartas e correspondência dirigida a diferentes figuras do mundo intelectual e artístico português, manuscritos, obras publicadas, ensaios e participação em jornais e revistas, fotografias e vídeos com entrevistas a Jorge de Sena, entre outros", explicou à Lusa fonte da Biblioteca.

A mostra tem como com base "a documentação do espólio do escritor", integrado nos acervos da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), de acordo com a instituição.