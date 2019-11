Actualidade

A Honda anunciou hoje a promoção do espanhol Álex Márquez, campeão mundial de Moto2, à equipa de MotoGP na próxima temporada, na qual será companheiro do seu irmão Marc, seis vezes campeão do mundo de MotoGP.

O piloto de 23 anos assinou contrato por uma temporada para guiar uma Honda RC213 V, substituindo o compatriota Jorge Lorenzo, que na semana passada anunciou o final de carreira.

Álex Márquez é o atual campeão de Moto2, tendo, ainda, conquistado o título de Moto3 em 2014.