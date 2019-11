Euro2020

A Suíça, vencedora por 6-1 em Gibraltar, e a Dinamarca, ao empatar 1-1 na República da Irlanda, qualificaram-se hoje para a fase final do Europeu de futebol de 2020, na última jornada do Grupo D.

A formação helvética fechou o agrupamento com 17 pontos, ultrapassando a Dinamarca, que terminou no segundo posto, com 16. A República da Irlanda foi terceira, com 13, seguida da Geórgia, com oito, e de Gibraltar, sem qualquer ponto.

O Euro2020 será a nona fase final para a Dinamarca, campeã em 1992, que tinha falhado a edição de 2016, e a quinta, e segunda consecutiva, para a Suíça, que chegou aos oitavos de final há quatro anos, após três eliminações na fase de grupos.