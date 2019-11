Actualidade

O antigo jogador do FC Porto Deco considerou hoje complicada a situação vivida por quatro futebolistas sul-americanos do clube, depois de uma noitada em vésperas de um jogo dos 'azuis e brancos'.

À margem da apresentação do livro do comentador Luís Freitas Lobo, 'O futebol com que sonhei', o luso-brasileiro deu a opinião em relação ao castigo aplicado a Marchesín, Saravia, Luiz Díaz e Uribe, que fizeram uma noitada em vésperas de um jogo dos portistas.

"É sempre complicado, os jogadores têm de ter um pouco mais de cuidado. Conhecendo o clube, depois de uma derrota e com um jogo no fim de semana, é sempre difícil e acaba por haver problemas, mesmo não havendo alguma maldade no que os jogadores fizeram. É natural que o clube tome as suas medidas", disse o ex-atleta.