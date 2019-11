Actualidade

Cerca de cinco mil pessoas foram retiradas do norte das Filipinas devido à aproximação do tufão Kalamaegi, que deverá tocar terra na província de Cagayan nas próximas horas, disseram hoje as autoridades locais.

"Estamos preparados para a chegada da tempestade", afirmou o governador de Cagayan, Manuel Mamba, que também prestou informações relativas aos cortes de energia, como medida preventiva, nas cidades de Gonzaga e Santa Ana.

Dada a proximidade do Kalamaegi, que na segunda-feira passou de forte tempestade tropical a tufão, as províncias mais setentrionais das Filipinas, como Cagayan, Isabela, Ilocos ou Batanes, já são palco de fortes chuvas e ventos, que se intensificarão durante o dia.