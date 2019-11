Actualidade

O equilíbrio entre a cozinha, o serviço e o ambiente são "a receita" do sucesso de um restaurante, considerou à Lusa o 'chef' Henrique Sá Pessoa, que há um ano conquistou a segunda estrela do Guia Michelin para o "Alma".

"O que faz, hoje em dia, um restaurante ser especial é esse equilíbrio entre a cozinha, o serviço e o ambiente. As pessoas preocupam-se cada vez mais também com a experiência global: não é só comer muito bem, mas depois o restaurante é frio ou o serviço é mau, ou o serviço ser muito bom e a cozinha não ser boa", comentou à Lusa Henrique Sá Pessoa.

O "Alma" abriu em outubro de 2015 num edifício histórico no Chiado e logo no ano seguinte recebeu a primeira estrela Michelin ('uma cozinha de grande fineza'). Dois anos mais tarde, ganhou a segunda estrela ('uma cozinha excecional, vale a pena o desvio'), na gala de apresentação da edição de 2019 do Guia Michelin Espanha e Portugal, que decorreu há um ano em Lisboa.