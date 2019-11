Actualidade

A poluição do ar em Sydney, a maior cidade da Austrália com mais de cinco milhões de habitantes, está hoje entre as 20 piores do mundo devido ao fumo dos incêndios no leste do país, disseram as autoridades.

"Sydney, também conhecida como 'Big Smoke' [nome dado na Austrália às grandes cidades] faz jus à alcunha hoje. O fumo do fogo desaparecerá progressivamente ao longo do dia, mas aumentará à noite. Há um alerta de má qualidade do ar", escreveram os serviços de meteorologia na rede social Twitter.

No portal AirVisual, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, Sydney ocupa hoje a 17.ª posição, duas abaixo da cidade chinesa de Xangai, num ranking liderado por Daca, no Bangladesh.