Actualidade

O desenvolvimento do setor financeiro de Macau e a forma de atrair empresas de países lusófonos para este mercado vão estar em foco numa palestra no final do mês, anunciou hoje o Governo do território.

O objetivo é discutir o contexto do desenvolvimento, desafios e oportunidades do sistema financeiro de Macau e também "Macau como centro de compensação em renminbis para os países de língua portuguesa", indicou, em comunicado, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos.

Na palestra 'Sistema Financeiro de Macau com Características Próprias - Desafios e Oportunidades', que se realiza em 29 de novembro, serão abordados temas como "o padrão de desenvolvimento, o desenvolvimento e as oportunidades e desafios que se colocam ao setor financeiro de Macau, bem como o planeamento do desenvolvimento futuro", referiu.