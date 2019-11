Mau tempo

Dez distritos de Portugal continental vão estar na quarta e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 de quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira.

Para toda a costa portuguesa, o IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.