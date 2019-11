Actualidade

Três dirigentes talibãs, libertados pelo Afeganistão, foram levados para o Qatar, para serem trocados por dois professores estrangeiros reféns do grupo extremista desde 2016, informaram hoje representantes dos talibãs.

Os mesmos representantes, que pediram o anonimato, disseram à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) que a troca deverá ser efetuada durante o dia e que os três prisioneiros talibãs chegaram ao Qatar na segunda-feira.

Até ao momento, é desconhecido o paradeiro do norte-americano Kevin King e do australiano Timothy Weeks, sequestrados em 2016 no exterior da Universidade Americana de Cabul, onde trabalhavam como professores.