Actualidade

A "Linha Criança" da Provedoria de Justiça recebeu desde o início do ano mais de 400 chamadas telefónicas com denuncias de problemas relacionados com risco ou perigo para crianças e jovens e ainda pedidos de aconselhamento.

Numa nota publicada na sua página da Internet a propósito dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança que se assinalam na quarta-feira, a provedora de justiça, Maria Lúcia Amaral, adianta que a linha telefónica gratuita recebeu 444 chamadas.

De acordo com a nota, a "Linha Criança" (800 20 66 56) presta informações, mas também faz o encaminhamento dos queixosos para as instituições no terreno, que são competentes para atuar.