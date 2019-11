Actualidade

O projeto "Rise", aplicado num agrupamento escolar de Vila Verde, Braga, "conseguiu" diminuir o absentismo e insucesso escolar de alunos ciganos ao "inverter" o paradigma Ensino/ Apendizagem, procurando uma "inclusão emancipada" ao colocar o aluno "no centro das atenções".

Em declarações à Lusa, a professora da Universidade do Minho e coordenadora do programa, RISE - Roma Inclusive School Experiences", Maria José Casa-Nova, explicou que o projeto assenta em três pilares: articulação entre famílias e escola, interculturalidade e diálogo, formação de professores e articulação curricular.

Com base neste projeto, que teve início em 2018 e com data prevista para terminar em março de 2020, pretende-se que seja feito um 'booklet' de boas práticas para serem seguidas noutras escolas frequentadas por crianças ciganas e de outras minorias socioeconómicas, sendo que o "Rise" foi aplicado no pré-escolar, primeiro e segundo ciclo.