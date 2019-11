Actualidade

A presença de oito 'troupes', oriundas de países como Rússia, Canadá, Tajiquistão, Finlândia, Ucrânia e Portugal, marca, a partir de 13 de dezembro, o Circo de Natal 2019 do Coliseu do Porto, foi hoje anunciado.

Numa programação que se estende até 01 de janeiro, o Coliseu do Porto agendou 12 espetáculos, em que a presença portuguesa acontece através dos Dynamic Four, um projeto de circo que junta a SALTO International Circus School e o ACRO Clube da Maia, e cujo "talento nas forças combinadas e no Bankine [arte de força]" fará acontecer a "torre mais alta do mundo", refere o comunicado enviado à agência Lusa.

De origem canadiana e vietnamita, "Laurence Tremblay-Vu vai subir aos seis metros de altura para pendurar-se de cabeça para baixo e dançar sobre o abismo", chegando ao Porto depois de participações no Cirque du Soleil e na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, em Vancouver (Canadá).