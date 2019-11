Actualidade

A Associação Novo Macau condenou hoje a realização, "daqui a menos de dois meses", de um ensaio com câmaras de videovigilância com reconhecimento facial no território, sem haver bases legais que protejam a privacidade dos cidadãos.

"Sem a adequada proteção legal e a devida monitorização dos mecanismos, o direito à privacidade de todos os cidadãos de Macau vai ser posta numa situação perigosa", disse o presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, em conferencia de imprensa.

"A privacidade é uma questão de direitos humanos", afirmou.