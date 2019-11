Actualidade

A edição de 2019 do Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, atribuído pela Câmara Municipal de Amarante, vai distinguir o artista plástico Eduardo Batarda, disse hoje à Lusa fonte do município.

A atribuição do Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso vai decorrer naquela cidade do distrito do Porto, no dia 23 de maio de 2020, no âmbito das cerimónias de encerramento da evocação do centenário da morte de Amadeo de Souza-Cardoso, que era natural de Amarante.

A atribuição do prémio foi decidida, por unanimidade, pelo júri presidido por Raquel Henriques da Silva, segundo a organização.