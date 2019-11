Actualidade

A ministra das Finanças angolana, Vera Daves, afirmou hoje que a dívida pública deve atingir um valor recorde no próximo ano, estimando que o rácio do stock da dívida sobre o PIB diminua a partir da segunda metade de 2020.

Dirigindo-se aos deputados da Assembleia Nacional, no dia em que é apreciada e votada no plenário a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020, a ministra sublinhou que a atual proposta responde à necessidade de prosseguir com o reequilíbrio das finanças públicas e apontou a "elevada incerteza" do ambiente económico internacional que levaram o executivo a adotar uma "abordagem conservadora" quanto ao preço do petróleo.

No OGE para 2020, o executivo usa um preço médio de 55 dólares por barril e projeta uma produção média diária de hidrocarbonetos (do setor petrolífero e do gás) de 1.436,9 mil barris de petróleo equivalentes, por dia, em 2020.