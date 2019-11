Hells Angels

A fase de instrução do processo Hells Angels vai começar no dia 27 deste mês no Tribunal Central de Instrução Criminal e já há sessões marcadas até 19 de dezembro, disse à Lusa fonte judicial.

A mesma fonte referiu que as sessões já agendadas pela juíza de instrução Conceição Moreno iniciam-se às 14:00 do dia 27 e vão até dia 19 de dezembro e serão destinadas ao interrogatório dos arguidos que pediram a abertura desta fase facultativa.

Na semana passada, 37 dos 40 arguidos do processo que se mantinham em prisão preventiva e em prisão domiciliária foram postos em liberdade porque o prazo máximo (um ano e quatro meses) de prisão preventiva expirou sem que houve decisão instrutória (de levar ou não os arguidos a julgamento).