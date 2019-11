Actualidade

A Câmara de Alcanena (distrito de Santarém) decidiu apresentar uma queixa-crime contra desconhecidos, por crimes ambientais praticados no sistema de tratamento de águas residuais do concelho, disse a presidente do município.

Fernanda Asseiceira referiu hoje à Lusa que a deliberação tomada na reunião do executivo realizada na segunda-feira visa "legitimar" a apresentação da ação, num processo que está a ser preparado pelos serviços do município.

A autarca afirmou que o objetivo é entregar a queixa-crime ainda este mês ao Ministério Público.