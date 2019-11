Actualidade

O desempenho de João Lourenço à frente do voo de Angola em tempos de turbulência dividiu hoje os deputados da Assembleia Nacional, com a UNITA, principal partido da oposição a temer um "despenhamento", enquanto o MPLA mostrou "confiança" no comandante.

No dia em que o plenário do Parlamento angolano deverá aprovar a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, a turbulência a que o Presidente angolano aludiu na sua visita ao Vaticano deu o mote para as intervenções das diferentes bancadas

Os parlamentares estiveram unidos pelas preocupações com a dívida e as dificuldades económicas que o país atravessa, mas mostraram-se divididos quanto às soluções preconizadas no OGE