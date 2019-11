Óbito/José Mário Branco

(CORREÇÃO NO 7. PARÁGRAFO) Lisboa, 19 nov 2019 (Lusa) - O escritor José Jorge Letria lamentou hoje a morte do músico José Mário Branco, aos 77 anos, comentando que "Portugal perdeu um dos seus maiores criadores musicais de sempre".

Contactado pela agência Lusa, o escritor e presidente da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) disse ter uma memória pessoal "muito forte e intensa" de "um homem corajoso que esteve preso e no exílio".

Nascido no Porto, em maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, a partir do final dos anos de 1960 e em particular do período imediatamente anterior à Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural.