Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou hoje que vai a Paris na próxima semana para conversar com o Presidente francês depois de Emmanuel Macron ter dito que a organização estava em "morte cerebral".

As críticas do Presidente francês à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) abalaram a aliança, tendo as suas observações sido rejeitadas pela chanceler alemã, Angela Merkel, e por representantes dos Estados Unidos e da União Europeia no dia a seguir a serem publicadas na revista The Economist.

Numa entrevista divulgada em 7 de novembro, Emmanuel Macron disse que a organização de defesa que junta a Europa aos Estados Unidos está em "morte cerebral" devido ao afastamento dos EUA e ao comportamento da Turquia, e defendeu ser fundamental "clarificar os objetivos estratégicos da NATO".