Legionella

A fase de instrução do processo do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira, em 2014, começa na quarta-feira, em Loures, com a inquirição do então delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O início desta fase facultativa, em que o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures vai decidir se o processo segue e em que termos para julgamento, está agendado para as 09:30 e decorrerá à porta fechada, disse hoje à agência Lusa fonte deste tribunal.

Na quarta-feira, a juíza de instrução criminal Ana Rita Loja vai inquirir o então delegado de saúde António Barata Tavares, indicado pela empresa arguida General Electric (GE - que se passou a chamar SUEZ II), sessão na qual apenas estarão presentes os arguidos e os respetivos advogados.