Actualidade

A melhoria da navegabilidade do rio Minho, a criação de percursos turísticos de barco ou a promoção do desporto fluvial são algumas ações previstas num projeto transfronteiriço hoje apresentado, em Monção, num investimento superior a 1,1 milhões de euros.

"As vantagens deste projeto são grandes, quer numa perspetiva de valorização ambiental do rio Minho, mediatização do território e rentabilização económica dos agentes turísticos, hotelaria e restauração", disse hoje à Lusa o presidente da Câmara de Monção.

António Barbosa, que falava à margem da apresentação pública do projeto "Rio Minho: Um Destino Navegável", explicou que o investimento previsto vai ainda permitir "a criação de pequenos cais flutuantes (atracagem)nos concelhos envolvidos; visitas programadas às fortalezas da raia, aos centros históricos, adegas de vinho Alvarinho, equipamentos culturais, pesqueiras; promover ateliês e conferências relacionadas com o rio; e incentivar a prática de desportos como caiaque, canoagem, 'stand up paddle'", entre outros.