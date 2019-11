Actualidade

O serviço de psiquiatria do Hospital de Santarém inaugurou hoje a cozinha do projeto "In_Cooking", onde, durante um ano, meia centena dos seus utentes vão frequentar oficinas de cozinha orientadas pelo chefe escalabitano Rodrigo Castelo.

O projeto segue-se a outros que o departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém (HDS) tem vindo a desenvolver com o objetivo de autonomizar os seus utentes e de promover a inclusão e a redução do estigma associado à doença, disseram à Lusa Carla Ferreira e Ana Mendes, coordenadoras da iniciativa.

Tal como aconteceu com o projeto In_Cluir - Oficinas para Todos e Cada Um, iniciado há quatro anos sob orientação de um artista plástico e que vai na sua sexta edição, também o In_Cooking vai funcionar com grupos que integram seis pessoas com doença mental, identificadas pelo serviço de psiquiatria, e dois da comunidade, identificados pela ação social da Câmara de Santarém.