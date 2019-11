Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) instou hoje o Governo de Hong Kong para que reúna todos os setores sociais "num diálogo inclusivo para procurar uma solução pacífica" para os protestos.

"Instamos o Governo a redobrar os seus esforços para conciliar todos os setores da sociedade, incluindo estudantes, empresários, líderes políticos e outros, num diálogo inclusivo para procurar uma solução pacífica para o descontentamento expresso por muitos cidadãos de Hong Kong", pediu o porta-voz do ACNUDH, Rupert Colville.

"A crescente violência de grupos de jovens envolvidos nos protestos" deixa a organização preocupada com um aumento das tensões no contexto do atual confronto na Universidade Politécnica de Hong Kong.