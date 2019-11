Actualidade

O Governo quer assegurar a primeira residência dos polícias em início de carreira no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em resposta ao problema de acesso ao mercado de habitação na região, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

"Os polícias, ao contrário de outras profissões, não podem recusar a colocação neste comando. Os polícias, ao contrário de outras profissões, não têm subsídio de residência integrada na sua estrutura remuneratória", afirmou Eduardo Cabrita, no âmbito da cerimónia comemorativa do 152.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorreu no concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

Indicando que é preciso considerar "as dinâmicas sociais, as dinâmicas do mercado de habitação, que se colocam hoje de forma particularmente gravosa na Área Metropolitana de Lisboa e, sobretudo, na própria cidade de Lisboa", o ministro disse que vai trabalhar "ativamente" para garantir a primeira residência dos polícias que são colocados em início de carreira no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.