O chefe do Governo de Macau eleito afirma que os acontecimentos em Hong Kong são um aviso para Macau e "um tufão" que, mais cedo ou mais tarde, vai passar, foi hoje noticiado.

"Hong Kong deixou que as pessoas soubessem o que são desordeiros, o que são direitos, e como os direitos e as obrigações das pessoas devem estar equilibrados. Muitas pessoas em Hong Kong estão demasiado preocupadas com os seus direitos e ignoram as suas obrigações", afirmou Ho Iat Seng numa entrevista, na segunda-feira, ao canal de televisão chinês CCTV.

"Devemos trabalhar esta questão através da educação", acrescentou, durante a entrevista reproduzida pelos meios de comunicação social de Macau e de Hong Kong.