Actualidade

O 'chef' andaluz Ángel León defendeu hoje que a alta cozinha ibérica está cada vez mais segura sobre "as suas raízes e o caminho a seguir", na véspera da apresentação do Guia Michelin, em Sevilha.

"Acredito que tanto a cozinha portuguesa como a espanhola têm cada vez mais claras quais são as suas raízes e qual é o caminho a seguir", disse hoje, em entrevista à Lusa, o 'chef' do "Aponiente" (três estrelas Michelin, em Cádiz, Sul de Espanha), que coordena o jantar da gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, que decorre na quarta-feira à noite em Sevilha.

Para Ángel León, "os grandes" cozinheiros de ambos os países são "defensores da tradição" do seu território e "grandes amantes" dos produtos nacionais.