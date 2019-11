DGArtes

Duas entidades artísticas da área do circo e artes de rua, uma no norte, e a outra no Alentejo, vão receber financiamento, no quadro dos concursos do Programa de Apoio Sustentado às Artes 2020-2021, foi hoje revelado.

De acordo com os resultados definitivos destes concursos, o júri manteve como elegíveis quatro entidades candidatas, mas, duas de Lisboa, não irão receber qualquer apoio dos cerca de 500 mil euros disponíveis globalmente para esta área, para o biénio.

As entidades que vão receber apoio são: Companhia de Teatro Erva Daninha, no Porto, que irá receber cerca de 268 mil euros repartidos em partes iguais por 2020 e 2021, e a Contra Regra - Associação de Animação Cultural, em Sines (Alentejo), que disporá de 232 mil euros, repartidos também em partes iguais pelo biénio.