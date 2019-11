Actualidade

O ministro da Administração Interna defendeu hoje a reformulação do número de estruturas do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), após o superintendente-chefe desta unidade ter considerado "incompreensível e impensável" a organização do dispositivo policial.

"Comparando aquilo que é a dimensão de resposta operacional com o que se passa noutras grandes cidades europeias, julgo que é esta a altura, num início de mandato governativo, num início de legislatura, com frontalidade, com transparência, em parceria com os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, de encontrarmos as respostas operacionais mais adequadas e que passam por uma reformulação do número de estruturas", afirmou Eduardo Cabrita.

No âmbito da cerimónia comemorativa do 152.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que decorreu no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, o titular da pasta da Administração Interna manifestou-se confiante quanto à disponibilidade de todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa para discutir a questão.