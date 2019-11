Actualidade

Mais de 100 manifestantes podem ter sido mortos durante os protestos contra o governo no Irão devido ao aumento do preço da gasolina, indicou hoje a organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI).

"Pelo menos 106 manifestantes foram mortos em 21 cidades, segundo informações credíveis", desde o inicio dos protestos, na sexta-feira, disse a AI num comunicado, adiantando que "o verdadeiro balanço pode ser bem mais elevado, sugerindo algumas informações de que até 200 pessoas podem ter sido mortas".

"As autoridades devem acabar imediatamente com esta repressão brutal e mortal", declarou Philip Luther, diretor de investigação da Amnistia para a região do Médio Oriente e do Norte de África.