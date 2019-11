Sem-Abrigo

O PSD requereu a "rápida audição" da ministra do Trabalho e Segurança Social no parlamento para prestar esclarecimentos sobre "o falhanço do Governo na implementação da Estratégia para a Integração de Sem-Abrigo" 2017-2023.

Num requerimento entregue na segunda-feira na Assembleia da República, e enviado hoje à agência Lusa, o PSD defende que Ana Mendes Godinho deve explicar também "a razão porque não foram transferidas as verbas prometidas para ajudar os cidadãos em situação de sem-abrigo, conforme denunciado publicamente pelas autarquias".

Para os sociais-democratas, as políticas do executivo nesta área têm demonstrado "uma profunda inoperância, no que diz respeito à integração de pessoas em situação de sem abrigo".