DGArtes

Os resultados definitivos do Programa de Apoio Sustentado às Artes, na área de Teatro, para 2020-2021, contemplam 27 estruturas, sem que haja qualquer alteração em relação aos resultados provisórios publicados pela Direção-Geral das Artes, em outubro último.

De acordo com os resultados definitivos publicados hoje pela DGArtes, as estruturas contempladas com mais verbas são o Teatro do Elétrico (Área Metropolitana de Lisboa), que receberá um montante total de 455.894,46 euros (repartido em partes iguais, 227.947,23 euros, em 220 e 2021) e, na zona Centro, o Teatro da Rainha, num total de 424.662,78 euros (212.331,39 euros em 2020 e 2021), as únicas estruturas contempladas com montantes superiores a 400.000 euros.

O Teatro das Beiras, na zona Centro, com um valor total de 348.544,28 euros, a dividir equitativamente pelos dois anos, é a estrutura em terceiro lugar, no montante de verbas a atribuir.