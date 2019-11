Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, desafiou hoje quadros qualificados a mudarem-se para o interior do país, do qual existe "uma conotação erradamente negativa", apontando vantagens para as famílias e empresas.

"Não tenhamos dúvidas de que é muito mais fácil constituir família nestes territórios e até conciliar a vida familiar com a profissional", afirmou Ana Abrunhosa, no final de uma visita ao Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora.

Contudo, a governante ressalvou que as vantagens de viver no interior do país existem desde que se consiga "assegurar a essas pessoas um nível de serviços públicos equivalente ao das regiões mais desenvolvidas".